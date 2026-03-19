وزير الري يوجّه برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر
وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر
أ ش أ

أصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم توجيهاته لقيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ومديري عموم الري بالمحافظات برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.. موجهاً ببذل كل ما يلزم من جهد ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات، لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

وقد وجّه الدكتور سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفي بين كافة القيادات والمسئولين بوزارة الري على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي حالات طارئة قد تؤثر على المنظومة المائية.

كما وجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة مناسيب وتصرفات المياه المارة في الشبكة على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث أي ازدحامات، وتوفير كافة الاحتياجات المائية وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فترة ال الإجازة، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الري وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ.

كما شدد الوزير على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة إجازة عيد الفطر المبارك

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

