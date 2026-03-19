محمد رشاد : الحرب تؤثر على معارض الكتاب.. وقرارات التأجيل في صالح الناشرين

قال الدكتور محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن التصعيد العسكري في المنطقة، على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ينعكس بشكل مباشر على المشهد الثقافي العربي، لا سيما معارض الكتاب، التي بدأت بعض الدول في تأجيلها.

وأوضح رشاد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأوضاع الراهنة تفرض حالة من القلق وعدم اليقين لدى المواطن العربي، مما يؤثر بدوره على الأنشطة الثقافية، مشيراً إلى أن استمرار الحرب يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الفعاليات الثقافية في المنطقة.

وأضاف أن عدداً من معارض الكتاب تأثر بالفعل، لافتاً إلى إعلان تأجيل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى جانب اتخاذ قرار مماثل بشأن معرض مسقط، في ظل الظروف الحالية.

واعتبر أن قرارات التأجيل رغم صعوبتها، تصب في مصلحة الناشرين، إذ تساهم في حماية صناعة النشر من الخسائر، خاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد وصعوبة نقل الكتب في أوقات النزاعات.

وأشار رئيس اتحاد الناشرين العرب إلى أن معارض أخرى، من بينها معرض الدوحة الدولي للكتاب ومعارض لاحقة، قد تحسم موقفها بعد عطلة عيد الفطر، وفقاً لتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد أن مستقبل هذه الفعاليات يظل مرتبطاً بشكل أساسي بمسار الحرب ومدى استمرارها، موضحاً أن استقرار الأوضاع هو العامل الحاسم في عودة النشاط الثقافي إلى طبيعته.

وشدد رشاد على أن الحروب لا تؤثر فقط على الاقتصاد والسياسة، بل تمتد تداعياتها إلى الثقافة، بما في ذلك صناعة النشر وحركة القراءة، في ظل حالة الترقب التي يعيشها العالم العربي حالياً.