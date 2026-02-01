قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
14 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إيقاف ترام الرمل جزئيا بالإسكندرية.. وانطلاق وسائل النقل البديلة

وسائل النقل البديلة
وسائل النقل البديلة
أحمد بسيوني

بدأ اليوم، الأحد أول فبراير،  الإيقاف الجزئي لترام الرمل بالإسكندرية، وانطلاق وسائل النقل البديلة بمختلف أنحاء المدينة الساحلية، كتجربة لقياس مدى جودة وكفاية وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها لسد احتياج الشارع السكندري.

وقد شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اصطفاف وسائل النقل البديلة للترام، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مراجعة أسلوب تشغيل وسائل النقل البديل ومساراتها.

وخلال تفقد وسائل النقل البديلة لترام الرمل، شدد الفريق أحمد خالد على التزام وسائل النقل البديلة بتعريفة الركوب المقررة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وكذلك المسارات المحددة لكل وسيلة، مؤكداً على مدير الهيئة العامة لنقل الركاب ورئيس جهاز النقل الحضري باختبار أجهزة التتبع (GPS) الخاصة بتتبع وسائل النقل البديلة للتأكد من مدى التزام السائقين بالمسارات المحددة لهم، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة أي سائق يثبت عدم التزامه بالمسار المحدد له. 

هذا وقد وجه محافظ الإسكندرية بوضع ملصقات على وسائل النقل البديلة لترام الرمل في المسارات الثلاثة (الكورنيش- شارع أبو قير - محاذاة الترام)، مكلفاً مدير هيئة نقل الركاب بزيادة عدد الأتوبيسات المتجهة إلى الأماكن ذات الكثافة الكبيرة والبعيدة كالعجمي.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من ١ فبراير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٦،  من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، والتي يليها المرحلة الأولى والتي تعد إيقافاً جزئياً لترام الرمل، والمقرر لها أن تبدأ من ١١ فبراير ٢٠٢٦ ولمدة شهر ونصف، وذلك من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، تليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، والتي ستبدأ في ١ أبريل ٢٠٢٦.

 وأكدت محافظة الإسكندرية أنه تم الإعلان عن خطة لتشغيل وسائل النقل البديل أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، تستهدف استيعاب عدد الركاب الذين يخدمهم مسار الترام في نفس المحيط الجغرافي لمسار الترام، وبداية من ١ فبراير سيتم تشغيل ١٥٣ وسيلة نقل بديلة (٩٠ ميني باص - ٤٨ ميكروباصا - ١٥ أتوبيسا) على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل على ثلاث مسارات، مع تحديد محطات لوقوف هذه الوسائل لتجنب التوقف العشوائي لها، وعلى أن تكون  مدة التقاطر من ٣ - ٥ دقائق في ٣ مسارات، وبداية من ١ أبريل ٢٠٢٦ ومع الإيقاف الكلي لمسار الترام، ستتم إضافة ٥٣ وسيلة نقل بديلة مقسمين على المسارات الثلاثة ليكون بإجمالي ٢٠٦ مركبات.

الإسكندرية الترام وسائل النقل البديلة ترام الرمل ايقاف جزئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

جهاز الكمبيوتر المحمول المخصص للألعاب

للمبدعين واللاعبين.. لابتوب من آيسر يدعم أدوات الذكاء الاصطناعي بإمكانات جبارة

جهاز BMAX I10 S Pro

بتصميم فريد .. MaxPad I10 S Pro جهاز لوحي ثوري إليك أهم المواصفات

مرسيدس C180 موديل 2009

اركب مرسيدس C180 سعرها 850 ألف جنيه

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد