بدء إيقاف ترام الرمل جزئيا بالإسكندرية.. وانطلاق وسائل النقل البديلة

بدأ اليوم، الأحد أول فبراير، الإيقاف الجزئي لترام الرمل بالإسكندرية، وانطلاق وسائل النقل البديلة بمختلف أنحاء المدينة الساحلية، كتجربة لقياس مدى جودة وكفاية وسائل النقل البديلة المقرر تشغيلها لسد احتياج الشارع السكندري.

وقد شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اصطفاف وسائل النقل البديلة للترام، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مراجعة أسلوب تشغيل وسائل النقل البديل ومساراتها.

وخلال تفقد وسائل النقل البديلة لترام الرمل، شدد الفريق أحمد خالد على التزام وسائل النقل البديلة بتعريفة الركوب المقررة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، وكذلك المسارات المحددة لكل وسيلة، مؤكداً على مدير الهيئة العامة لنقل الركاب ورئيس جهاز النقل الحضري باختبار أجهزة التتبع (GPS) الخاصة بتتبع وسائل النقل البديلة للتأكد من مدى التزام السائقين بالمسارات المحددة لهم، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة أي سائق يثبت عدم التزامه بالمسار المحدد له.

هذا وقد وجه محافظ الإسكندرية بوضع ملصقات على وسائل النقل البديلة لترام الرمل في المسارات الثلاثة (الكورنيش- شارع أبو قير - محاذاة الترام)، مكلفاً مدير هيئة نقل الركاب بزيادة عدد الأتوبيسات المتجهة إلى الأماكن ذات الكثافة الكبيرة والبعيدة كالعجمي.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من ١ فبراير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٦، من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، والتي يليها المرحلة الأولى والتي تعد إيقافاً جزئياً لترام الرمل، والمقرر لها أن تبدأ من ١١ فبراير ٢٠٢٦ ولمدة شهر ونصف، وذلك من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، تليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل، والتي ستبدأ في ١ أبريل ٢٠٢٦.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه تم الإعلان عن خطة لتشغيل وسائل النقل البديل أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل، تستهدف استيعاب عدد الركاب الذين يخدمهم مسار الترام في نفس المحيط الجغرافي لمسار الترام، وبداية من ١ فبراير سيتم تشغيل ١٥٣ وسيلة نقل بديلة (٩٠ ميني باص - ٤٨ ميكروباصا - ١٥ أتوبيسا) على طول مسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل على ثلاث مسارات، مع تحديد محطات لوقوف هذه الوسائل لتجنب التوقف العشوائي لها، وعلى أن تكون مدة التقاطر من ٣ - ٥ دقائق في ٣ مسارات، وبداية من ١ أبريل ٢٠٢٦ ومع الإيقاف الكلي لمسار الترام، ستتم إضافة ٥٣ وسيلة نقل بديلة مقسمين على المسارات الثلاثة ليكون بإجمالي ٢٠٦ مركبات.