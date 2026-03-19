ميناء ينبع السعودي يوقف عمليات تحميل النفط

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين القول بأن ميناء ينبع السعودي أوقف عمليات تحميل النفط.

أعلن ‏المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، سقوط مسيّرة في مصفاة سامرف للنفط وجار تقييم الأضرار.

كما أشار المتحدث باسم الدفاع السعودية إلى اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه ميناء ينبع.

ولاحقا ؛ ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير 14 مسيرة في المنطقة الشرقية، وكذلك صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة.

كما أفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير 13 مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية، ليصل عدد الطائرات المسيرة التي جرى اعتراضها اليوم حتى الآن 27 مسيرة، بالإضافة إلى صاروخين بالستيين.

من جهة أخرى أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الخميس) إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر يهدد المنطقة الشرقية، داعية السكان إلى التزام الهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والمواقع المكشوفة حتى زوال الخطر.

كما تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة ينبع للتحذير من خطر، ودعا الدفاع المدني السكان لنفس التدابير السابقة.

ولاحقا نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بزوال الخطر في الشرقية وينبع جرّاء الإنذارين.

وكان المالكي قد نوه أمس إلى اعتراض وتدمير 22 مسيرة، 5 منها حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة، وصاروخين باليستيين في المنطقة الشرقية و8 صواريخ في الرياض، إضافةً إلى إسقاط مسيرتين أثناء محاولتهما الاقتراب من حي السفارات بالرياض.