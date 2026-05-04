إحالة أوراق عاطل متهم بقتل والدته في الزيتون إلى فضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق عاطل متهم بقتل والدته داخل شقتهم في منطقة الزيتون، إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.



تفاصيل القضية

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها، أنها توفيت نتيجة إصابتها بطعنة نافذة في القلب أدت إلى نزيف داخلي وتجمع دموي.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عجوز داخل منزلها.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص؛ تبين العثور على جثة سيدة مسنة، وبها جرح قطعي في الرقبة.

وبتكثيف التحريات؛ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “ابنها”، البالغ من العمر 41 سنة، والذي يعاني من مرض نفسي، وتم ضبطه وإحالته للمحاكمة، إلى أن صدر القرار المتقدم.