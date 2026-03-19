الصحة تعلن مواعيد الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر.. الطوارئ مستمرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان مواعيد عمل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، التي تمتد من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس 2026، حرصًا على استمرار تقديم الرعاية الأساسية للمواطنين وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن خدمات الطوارئ بالوحدات الصحية العادية ستُقدم من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، بينما تمتد ساعات العمل في المنشآت التي طُورت ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة تطوير الرعاية الأساسية إلى 8 مساءً. أما مكاتب الصحة فستستمر في العمل حتى الساعة 5 مساءً يوميًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، انتظام صرف الألبان الصناعية المدعمة شبيهة لبن الأم عبر منفذ واحد بكل إدارة صحية خلال الإجازة، إلى جانب استمرار خدمة فحص المقبلين على الزواج في مركزين بكل محافظة (4 مراكز في القاهرة والجيزة)، مع استمرار الخدمات الوقائية عبر مكاتب الصحة حتى الخامسة مساءً بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي.

وتؤكد الوزارة التزامها بتلبية استفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg، وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).