نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات منشية البكري والزاوية وسراي القبة ويوجه بتحسين الخدمات

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية ميدانية شملت مستشفى منشية البكري العام، ومركز طبي سراي القبة التابع لمنطقة الزيتون، ومستشفى الزاوية العام بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالتواجد الميداني المستمر والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى للاطلاع على الواقع وتلقي الاقتراحات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بمستشفى منشية البكري، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، مشيدًا بانتظام العمل وتواجد الفريق الطبي، ووجه بسرعة إدراج حالة حرجة على نظام الرعايات الإلكتروني.

كما اطلع على أقسام الأشعة والرعاية المركزة، وتحدث مع المرضى لقياس رضاهم، موصيًا بمتابعة الحالات الحرجة وفق أعلى معايير الجودة، وتحويل ما يلزم إلى الأقسام الداخلية فقط. وتفقد وحدة السكتة الدماغية وبنك الدم، موجهًا بضمان توافر الفصائل والاستخدام الأمثل للموارد، ثم المعمل والصيدلية للتأكد من توافر الكواشف والأدوية، وأمر بوضع مؤشرات أداء للأقسام مع منح مهلة شهر لتلافي الملاحظات.

وانتقل إلى مركز طبي سراي القبة، حيث تفقد غرفة الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والصيدلية للتحقق من توافر الأدوية والألبان، وتابع سير العمل بالمعمل، مشيدًا بأداء الفريق المتميز ووجه بصرف مكافأة أسبوعين تقديرًا لجهودهم.

واختتم الجولة بمستشفى الزاوية العام، متفقدًا الاستقبال والطوارئ وبنك الدم، مشددًا على إجراء الصيانات الدورية للأجهزة، ومنح الإدارة مهلة أسبوعين لإصلاح السلبيات. ورصد عطلًا في مقعد طبي بعيادة الأسنان فوجه بصيانته فورًا. كما اطلع على تقرير العمليات الذي أظهر اقتصار العمل على العيادات الخارجية وعمليات اليوم الواحد، فأمر بإعادة توزيع القوى البشرية حسب الاحتياجات الفعلية، وأوصى بإحالة إدارة المستشفى وقسم المعمل للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي قصور.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وضمان جودتها وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية.