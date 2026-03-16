وزير الصحة يزور مركز «دميتري روجاتشيف» الروسي الوطني لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بزيارة رسمية للمركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية «دميتري روجاتشيف» المخصص لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الحياة الصحية بجمهورية روسيا الاتحادية، بهدف تبادل الخبرات «المصرية–الروسية» في ملف علاج سرطان الأطفال وإعادة تأهيلهم، والتركيز على تحسين النتائج طويلة الأمد وجودة حياة الأطفال المصابين بالمرض.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن المركز الروسي يُعد مؤسسة رائدة عالمياً في مجال علاج وأبحاث أمراض الدم والأورام عند الأطفال، مشدداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمهارات مع الجانب الروسي بما يعود بالنفع المباشر على البلدين ويساهم في تحقيق نتائج علاجية مثالية في ملف سرطان الأطفال.

 بروتوكولات علاج الأورام وأمراض الدم لدى الأطفال

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن الوزير اطلع خلال الزيارة على آليات العمل المتطورة بالمركز في مجالات العلاج الكيميائي والإشعاعي والموجه والعلاج الجيني والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب بروتوكولات علاج الأورام وأمراض الدم لدى الأطفال، كما ركزت الزيارة على استعراض فرص بناء القدرات وبرامج التدريب المتخصصة للأطباء المصريين في طب أورام وأمراض الدم للأطفال، والتعاون المحتمل في الأبحاث والابتكار والتجارب السريرية المتعلقة بأورام الأطفال واضطرابات الدم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تقنيات التشخيص المتقدمة وبروتوكولات العلاج بما في ذلك الطب الدقيق والرعاية متعددة التخصصات.

وأضاف المتحدث أن الوزير ناقش آليات التعاون المؤسسي وتعزيز تبادل المعرفة العلمية والمهارات الفنية في مجالات علم المناعة وأمراض الدم والأورام والتقنيات الخلوية والجزيئية الناشئة، وذلك من خلال المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج أورام الأطفال التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال، مع الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين الجانبين لتبادل الخبرات العملية في هذه التخصصات الحيوية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استعرض كذلك فرص التعاون في الأساليب التشخيصية والعلاجية المتقدمة بما في ذلك الأشعة والطب النووي والطرق العلاجية متعددة الوسائط، إلى جانب تعزيز الشراكة في خدمات نقل الدم وإدارة أمراض الدم لدى الأطفال والمراهقين، وتبادل المعرفة حول البروتوكولات السريرية ورعاية المرضى، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تعود بالخير على صحة أطفال مصر والعالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد