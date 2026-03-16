وزير الصحة يستعرض التجربة المصرية الرائدة في تطوير المنظومة بمنتدى موسكو

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في جلسة حوارية رفيعة المستوى بحضور الدكتور ميخائيل موراشكو وزير الصحة الروسي، وذلك ضمن فعاليات منتدى «الحياة الصحية» المنعقد في روسيا الاتحادية، حيث استعرض التجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير استعرض خلال الجلسة التحول الكبير الذي شهدته المنظومة الصحية المصرية، من نموذج يعتمد بشكل أساسي على العلاج بعد حدوث المرض إلى نموذج متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، مشيراً إلى التحديات الصحية التي واجهت مصر في مطلع الألفية مثل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي وانتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، والتي دعت الدولة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة».

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، كشف أن هذه المبادرات قدمت ما يقرب من 260 مليون خدمة فحص طبي لنحو 93 مليون مواطن، شملت الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وضعف السمع لدى حديثي الولادة ومشكلات الإبصار لدى الأطفال وفقر الدم والسمنة والتقزم، إلى جانب الفحص المبكر للفيروسات الكبدية وفيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأمراض السرطانية وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون في الدم.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، تطرق إلى المبادرات العلمية المتقدمة التي أطلقتها مصر، ومن أبرزها مشروع «الجينوم المصري» وتطبيقات الطب الدقيق في علاج الأمراض النادرة والأورام، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي والتنبؤ بالأمراض، مؤكداً أن هذه الجهود توجت بحصول مصر على شهادة «المستوى الذهبي» من منظمة الصحة العالمية لتصبح أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز على طريق القضاء على فيروس التهاب الكبد «سي».

وعقب انتهاء الجلسة الحوارية، تفقد الوزيران المعرض الطبي المنعقد على هامش المنتدى، حيث شملت الجولة زيارة مختلف أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية على مستوى العالم، مع التأكيد على استمرار الدولة المصرية في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي بما يسهم في تحسين صحة المواطنين.