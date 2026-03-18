قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يدين الاعتداءات على المنشآت الصحية في لبنان ويؤكد التضامن العربي الكامل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في أعمال الاجتماع الطارئ الذي عُقد عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لمتابعة الأوضاع الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها عدد من الدول العربية وعلى رأسها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية والصحية التي أسفرت عن تدمير واسع للمنشآت الصحية، مما ينذر بتداعيات خطيرة على المستويين الصحي والإنساني ويهدد بتفاقم الأوضاع الصحية للشعب اللبناني.

‎استهل الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه خالص التحية والتقدير للحضور، معرباً عن امتنانه للمشاركة الفعالة في هذه الجلسة الطارئة التي تعكس روح التكاتف والتضامن العربي التي تحرص عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ممثلة في السيدة الوزير المفوض ميساء هدمي.

إدانة مصر التامة للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية

‎وشدد الوزير على إدانة مصر التامة للاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية، مؤكداً رفضها القاطع لكافة أشكال الانتهاكات التي تمثل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وأعرب عن تضامن مصر الكامل مع الدول المتضررة وعلى رأسها لبنان التي تتابع مصر ما تتعرض له من اعتداءات أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، مشيراً إلى استمرار تقديم الدعم والمساندة للنظام الصحي اللبناني حتى يتجاوز هذه الأزمة. 

كما أدان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة التداعيات الصحية والإنسانية وتنسيق الجهود لمواجهتها بشكل جماعي وفعال.

‎وأوضح أن ما يتعرض له لبنان من عدوان غاشم يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقيم الإنسانية، ويضع المنطقة أمام تحدٍ إنساني بالغ الخطورة، حيث أدى التصعيد إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الصحية، مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على النظام الصحي اللبناني ويواجه الفرق الطبية تحديات كبيرة في ظل نقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية.

استعداد مصر الكامل لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك على المستوى الثنائي

‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار استعداد مصر الكامل لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك على المستوى الثنائي أو من خلال جامعة الدول العربية والصندوق العربي للتنمية الصحية، لتلبية الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات والدعم الفني واللوجستي للقطاع الصحي في لبنان.

‎واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية على جهودهما المتواصلة، مؤكداً أن التضامن العربي في مثل هذه الأزمات يمثل ركيزة أساسية لدعم صمود الدول الشقيقة، ومعرباً عن دعمه الكامل للدكتور ركان ناصر الدين وزير الصحة اللبناني، ومقدماً خالص التعازي للشعب اللبناني في ضحايا العدوان مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

مصر الاعتداءات وزير الصحة التضامن العربي اجتماع طارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

استطلاع هلال شهر شوال

مدبولي

صلاة عيد الفطر 2026

لقطة من الفيديو

موعد تحسن الأحوال الجوية

خالد بيرمي

أسعار العملات العربية

ترشيحاتنا

ألفريدو

الكزبرة

المقلوبة

بالصور

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

د.عادل القليعي

المزيد