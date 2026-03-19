تحقيقات وملفات

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 1447 هـ، يترقب المسلمون في مختلف أنحاء مصر حلول عيد الفطر، وسط اهتمام واسع بمعرفة موعد الصلاة في التوقيت الصحيح، خاصة مع اختلاف الدقائق بين محافظة وأخرى.

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر في مصر، على أن يتم تأكيد الموعد رسميًا بعد استطلاع هلال شهر شوال مساء الخميس 19 مارس 2026، وهو ما يحدد بشكل نهائي توقيت أداء الصلاة في جميع المحاظات.

صلاة العيد الكبير للنساء

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات

تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا، مع فروق زمنية بسيطة بين المحافظات لا تتجاوز دقائق معدودة، نتيجة اختلاف الموقع الجغرافي وخطوط العرض.

وجاءت أبرز مواعيد الصلاة في المحافظات كالتالي:

  • الجيزة: 6:24 صباحًا
  • الإسكندرية: 6:29 صباحًا
  • بورسعيد: 6:20 صباحًا
  • السويس: 6:19 صباحًا
  • دمياط: 6:22 صباحًا
  • المنصورة: 6:24 صباحًا
  • الزقازيق: 6:23 صباحًا
  • طنطا: 6:25 صباحًا
  • بنها: 6:24 صباحًا
  • كفر الشيخ: 6:25 صباحًا
  • دمنهور: 6:27 صباحًا
  • الفيوم: 6:26 صباحًا
  • بني سويف: 6:25 صباحًا
  • المنيا: 6:26 صباحًا
  • أسيوط: 6:24 صباحًا
  • سوهاج: 6:22 صباحًا
  • قنا: 6:18 صباحًا
  • أسوان: 6:18 صباحًا

أما في المدن الساحلية والسياحية:

  • شرم الشيخ: 6:12 صباحًا
  • الغردقة: 6:14 صباحًا
  • مرسى مطروح: 6:40 صباحًا
  • السلوم: 6:48 صباحًا

وفي مناطق سيناء والحدود:

  • العريش: 6:14 صباحًا
  • الطور: 6:15 صباحًا
  • سانت كاترين: 6:13 صباحًا
  • طابا: 6:10 صباحًا
  • نويبع: 6:11 صباحًا
  • حلايب: 6:03 صباحًا
  • شلاتين: 6:07 صباحًا

أهمية صلاة عيد الفطر

تُعد صلاة عيد الفطر من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على أدائها جماعة في الساحات والمساجد الكبرى، حيث تمثل إعلانًا بختام شهر رمضان، وتجسيدًا لمعاني الفرحة والتكافل والتواصل الاجتماعي.

ويُستحب التبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال، وارتداء أفضل الثياب، مع الحرص على إخراج زكاة الفطر قبل أداء الصلاة، لضمان قبولها وتحقيق مقصدها في إدخال السرور على الفقراء.

صيغة تكبيرات عيد الفطر 2026 كاملة

يحرص المسلمون على ترديد تكبيرات العيد منذ غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى أداء الصلاة، وجاءت الصيغة الكاملة كالتالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد،

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا،

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده،

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون،

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

بهذه المواعيد الدقيقة، يمكن للمواطنين في مختلف أنحاء مصر الاستعداد لأداء الصلاة في توقيتها الصحيح، والاستمتاع بأجواء العيد التي تجمع بين الروحانية والفرحة بعد شهر كامل من الصيام.

الام المثالية بالشرقية
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
