استشهاد أمين شرطة وإصابة آخرين في مطاردة مسجل خطر قبل تصفيته بالغربية

شهدت طريق الزراعي "طنطا ـ المحلة" أمام قرية شبشير الحصة بمحافظة الغربية صباح اليوم استشهاد أمين شرطة وإصابة آخرين في تبادل إطلاق أعيرة مع مسجل شقي خطر في مطاردة استغرقت ساعتين علي الأكثر وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارئ طنطا الجامعي.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بتوافر معلومات حول اختباء المدعو أدهم الشرقاوي أحد أباطرة الاجرام بنطاق أحد الاوكار بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقيادة العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية ولفيف من ضباط مباحث ثان ومركز طنطا وقوات الشرطة السرية والنظامية لمداهمه وكر أحد أباطرة الاجرام.



وبمداهمه الوكر المختبئ به المتهم المطلوب جنائيا "أدهم الشرقاوي" بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة مما أسفر عن استشهاد احد امناء الشرطة ويدعي محمد الزغلوك من قوه قسم شرطة ثان طنطا وإصابة آخرين فضلا عن مصرع المتهم رميا بالرصاص ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته .

استشهاد أمين شرطة



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.