الصحة تطلق قافلة متكاملة لطب الفم والأسنان بدار السندس لذوي الهمم

نفذت وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بدار السندس للأيتام من ذوي الهمم بالتجمع الخامس، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الخدمات الصحية للفئات الأولى بالرعاية ودعم دمج ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة قدمت منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتوعوية للأطفال الأيتام من ذوي الحالات الخاصة، مع التركيز على رفع الوعي بأهمية العناية بالفم والأسنان وتعزيز السلوكيات الصحية الوقائية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهذه الفئة.

وأشار إلى أن الفعاليات التوعوية استفاد منها 143 طفلاً ومشرفاً، من خلال جلسات مبسطة وتفاعلية مصممة خصيصاً لقدراتهم، باستخدام وسائل تعليمية ونماذج توضيحية لشرح طرق التنظيف الصحيحة واستخدام الخيط الطبي، مع توجيه المشرفين لضمان استمرارية هذه العادات.

من جانبها، أفادت الدكتورة منى البيار، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، بأن 43 طفلاً خضعوا لفحص شامل، فيما تلقى 16 طفلاً خدمات وقائية متقدمة شملت تطبيق الفلورايد ووضع المادة السادة للشقوق، كما تم تقديم تدخلات علاجية لـ7 حالات شملت خلع أسنان لبنية وعلاجات تحفظية وعلاج اللثة.

واختتمت القافلة أنشطتها بورش تلوين توعوية وتوزيع فرش ومعاجين أسنان ووجبات صحية وهدايا رمزية لإدخال البهجة على الأطفال. وشارك في القافلة فريق طبي مكون من 12 طبيب أسنان من مختلف التخصصات و3 ممرضات، تم تقسيمهم إلى ثلاث فرق لضمان تغطية أكبر عدد من الأطفال.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ مثل هذه القوافل الإنسانية للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى جميع الفئات، خاصة ذوي الهمم، بما يعزز جودة حياتهم ويحقق الرعاية الصحية الشاملة.