«أداجيو.. اللحن الأخير» ابتداءً من الأحد القادم 22 مارس على خشبة مسرح الغد

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وبقيادة المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، ومن إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، يُعرض العمل المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير”، عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد.

ويضم العرض نخبة من الفنانين، منهم: رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن.

فريق العمل:

تصميم الديكور: أحمد الألفي.

تصميم الأزياء: نورهان سمير.

تصميم الإضاءة: أبو بكر الشريف.

الأشعار: حامد السحرتي.

الموسيقى والألحان: رفيق جمال.

الاستعراضات: محمد بحيري.

الفيديو مابينج: مصطفى فجل، وإبراهيم أبو بكر.

تصميم الدعاية: محمد فاضل القباني.

المخرج المساعد: أحمد نبيل.

المخرج المنفذ: داليا حافظ.

مساعدو الإخراج: سها كحيل، مها مصطفى.

إعداد وإخراج: السعيد منسي.

وكان آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني مسلسل “رأس الأفعى”، والذي يُعرض حاليًا، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وشريف منير، وماجدة زكي، وأحمد غزي.

أحداث مسلسل “رأس الأفعى”

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.