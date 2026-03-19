منة فضالي تهنئ ياسمين عبد العزيز بنجاح وننسي اللي كان

هنأت الفنانة منة فضالي الفنانة ياسمين عبد العزيز بنجاح مسلسل وننسي اللي كان بعد شائعات نشوب خلافات بينهما أثناء التصوير.

وكتبت منة فضالي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مبروك جليله رسلان كان نفسي يبقي ليا شغل معاك كتير مبروك النجاح #وننسيي_اللي_كان النجمه #ياسمين_عبدالعزيز احلي ياسو Yasmin Abd Elaziz".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود خلاف بين الفنانة منة فضالي والفنانة ياسمين عبد العزيز، ما أثار تساؤلات واسعة بين الجمهور حول حقيقة ما يجري بين النجمتين.

كشفت الفنانة منة فضالي حقيقة وجود خلاف مع صناع مسلسل “وننسى اللي كان” الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان.