مسلسل المتر سمير الحلقة 14 .. تورط كريم محمود عبد العزيز في خطف ابنته

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “المتر سمير” العديد من الأحداث التشويقية والتى من أبرزها، وقوع صدام بين سمير (كريم محمود عبد العزيز) وحماته قدرية (سلوي خطاب) والتي تقرر منعه من رؤية ابنته.

وتقرر زينب ابنة سمير أن تهرب من منزل والدتها وتذهب لوالدها، ويتفاجأ بوجودها في المنزل، فيخبرها بأنه سيتورط في قضية جديدة باختطافها.

مسلسل المتر سمير

يُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

أبطال مسلسل المتر سمير

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.