الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

زينب محمد سليمان «الأم المثالية الأولى» تصنع من المحنة قصة نجاح

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

في واحدة من أصدق صور الكفاح الإنساني، سطّرت زينب محمد سليمان سليم، ابنة محافظة شمال سيناء، نموذجًا مُلهمًا للأم المصرية التي حوّلت الألم إلى طاقة، والتحديات إلى جسور عبور نحو النجاح، لتتوج «الأم المثالية الأولى» على مستوى الجمهورية لعام 2026.

زينب، 52 عامًا، السيدة الكبري لثمانية إخوة، فحملت المسؤولية مبكرًا، وتربّت على يقينٍ راسخ بأن التعليم هو الطريق الأصدق للنجاة، حصلت على مؤهل المعهد الفني التجاري، وبدأت رحلة حياتها الزوجية مع مُدرس شاب، داخل بيت عائلة، حيث صقلت التجارب القاسية شخصيتها، ومنحتها القدرة على التحمّل والتكيّف دون انكسار.

رزقها الله بخمسة أبناء، جعلتهم مشروع عمرها، فكانت لهم الأم والمعلمة، غرست فيهم القيم، وربّتهم على التفوق كنهج حياة لا يقبل التراجع. ومع سفر الزوج للعمل بالخارج، بدت الحياة وكأنها تمضي نحو الاستقرار، إلا أن القدر كان يُخبئ اختبارًا أشد قسوة.

في عام 2019، فقدت زينب زوجها بعد صراع مع المرض، لتجد نفسها أمام مسؤولية ثقيلة خمسة أبناء في مراحل تعليمية حاسمة، دون سند أو مورد ثابت. لكن هذه الأم لم تعرف الاستسلام، فواجهت المحنة بقلبٍ صلب وإرادة لا تلين الأمر الذى أدى تحولها  إلى الأب والأم معًا، واعتمدت على نفسها في توفير احتياجات أسرتها، حيث عملت على إعطاء دروس خصوصية، متمسكة بكرامتها، ومصممة على استكمال مسيرة أبنائها التعليمية دون انقطاع.

ومع مرور السنوات، أثمرت تضحياتها نجاحات .. الابنة الكبرى أصبحت طبيبة، حصلت على الماجستير وتسعى لنيل الدكتوراه، والابن الثاني مهندس بترول يعمل بإحدى الشركات، وأصبح السند الحقيقي لأسرته، والابنة الثالثة طبيبة امتياز، متفوقة على دفعتها، والابن الرابع حاصل على معهد فني صحي، ويعمل بإحدى الشركات، والابنة الصغرى طالبة بالثانوية العامة، تواصل طريق التفوق على خطى أشقائها.

ولم تتوقف مسيرة العطاء عند ذلك بل واصلت حياتها وكفاحها سافرت زينب لمساندة ابنتها الطبيبة بعد زواجها، لتؤكد أن الأمومة رسالة لا تنتهي، وأن الدعم الحقيقي لا يعرف حدودًا.

قصة زينب ليست مجرد حكاية نجاح، بل شهادة حية على أن الإخلاص في تربية الأبناء، والصبر على الشدائد، قادران على صنع المعجزات. فقد طلبت العوض من الله، فجاءها في هيئة أبناء ناجحين يرفعون رأسها، ويجسدون ثمرة كفاحها الطويل.

هكذا تثبت الأم المثالية الأولى أن الاستثمار الحقيقي ليس في المال، بل في الإنسان… وأن الأم حين تؤمن برسالتها، تصنع أجيالًا تُضيء المستقبل، هذه قصة  زينب محمد سليمان سليم الحالة الاجتماعية:ارملة 52  عام حاصلة على معهد فني تجارى، ربة منزل تعيش في بيتٍ بسيط الملامح فى محافظة شمال سيناء .

