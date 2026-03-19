1 أبريل.. انطلاق الموسم الجديد من The Voice Kids بلجنة تحكيم جديدة

أعلنت قناة MBC عن موعد عرض الموسم الجديد من برنامج The Voice Kids، بلجنة تحكيمه الجديدة.

ومن المقرر عرض برنامج The Voice Kids يوم 1 أبريل المقبل على قنوات MBC وMBC مصر.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلًّا من: المطرب رامي صبري، والمطرب السوري الشامي، والمطربة السعودية داليا مبارك.

وكان آخر أعمال رامي صبري أغنية «غار القمر»، والتي عُرضت ضمن أحداث مسلسل وننسى اللي كان.

مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كلٌّ من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي