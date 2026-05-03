أحمد موسى: هاني شاكر رمز الفن النظيف.. ولم يسعَ يومًا للأزمات| بث مباشر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الفنان هاني شاكر يُعد رمزًا حقيقيًا للفن المصري والعربي، مشيدًا بأخلاقه ومسيرته الفنية التي وصفها بالمشرفة والخالية من أي أزمات أو تجاوزات.

محبة واحترام الجمهور

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هاني شاكر كان دائمًا مثالًا يُحتذى به، مؤكدًا أنه على مدار سنوات طويلة من معرفته به، لم يسمع يومًا شكوى ضده من أي شخص، سواء على المستوى المهني أو الإنساني.

وأوضح أن شاكر تميز بحرصه على تقديم فن راقٍ، ولم ينزلق يومًا نحو ما وصفه بـ"الفن الهابط"، بل ظل محافظًا على قيمه ومبادئه، وهو ما جعله يحظى بمحبة واحترام الجمهور وزملائه في الوسط الفني.

أزمة نقابة الموسيقيين

وأشار موسى إلى أن هاني شاكر كان دائمًا حريصًا على تجنب الصراعات، مستشهدًا بموقفه خلال أزمة نقابة الموسيقيين، حيث فضّل الابتعاد وترك منصبه بهدوء دون إثارة مشكلات، في خطوة تعكس شخصيته الهادئة وحرصه على استقرار الوسط الفني.



واختتم الإعلامي حديثه بالدعاء له، قائلًا إنه ليس فقط فنانًا كبيرًا، بل إنسان محبوب وقريب من الجميع، ويجسد نموذجًا للفنان الذي يحب بلده ويعمل بإخلاص من أجل الحفاظ على قيمة الفن الحقيقي.