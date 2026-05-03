غياب لا يعوض.. مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يودع هاني شاكر

أعرب مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن حزنه العميق لرحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي غادر عالمنا بعد رحلة فنية طويلة ومليئة بالعطاء، رسخ خلالها مكانته كأحد أهم رموز الأغنية العربية.

وقدمت إدارة المهرجان، برئاسة المخرج وحيد صبحي، تعازيها الصادقة لأسرة الفنان الراحل وكل محبيه، مشيرة إلى أن رحيله يمثل خسارة كبيرة تتجاوز حدود الموسيقى لتشمل الساحة الثقافية والفنية العربية بأكملها.

وأكد المهرجان أن هاني شاكر كان نموذجا للفنان الذي يجمع بين الرقي والالتزام، حيث استطاع بصوته وإحساسه أن يعبر عن مشاعر أجيال متتابعة، محافظا على أصالة الأغنية العربية وهويتها على مدار سنوات طويلة.

وأشار البيان إلى أن ما تركه الراحل من أعمال سيظل شاهدا على مسيرته الثرية، وسيبقى مصدر إلهام لكل من يقدر الفن الأصيل وقيمه الرفيعة.

واختتم المهرجان نعيه بالتأكيد على أن اسم هاني شاكر سيظل حاضرا في ذاكرة الجمهور، وأن إرثه الفني سيبقى حيا، يعكس رحلة استثنائية لفنان لن يتكرر.