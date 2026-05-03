صاحب مشوار طويل وكان مثالا للصداقة والحكمة.. تامر أمين ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه تلقينا اليوم نبأ صادم وحزين، بوفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر، والذي اعتبره من أغلى وأعز وأطيب وأدب الناس.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن هاني شاكر صاحب مشوار طويل مقدما فنا هادفا لمصر والعالم العربي، مؤكدا أنه كانت تجمعني صداقة قوية مع الفنان هاني شاكر، والذي كان مثالا للصداقة والحكمة.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن هاني شاكر كان مثالا للوفاء، معلقا "لا عمره زعل حد ولم يدخل في خلاف مع أي شخص" عندما كان نقيبا للمهن الموسيقية.

وأشار إلى أنه لم يتلفظ بالإساءة ضد أي شخص، وكان طوال الوقت فنان له مبادئ الإحترام.