إيران تقدم خطة من 14 بندا لإنهاء الحرب مع أمريكا .. وترامب : مرفوضة

أكدت الخارجية الإيرانية أن خطتها ذات الـ14 بندا تركز على إنهاء الحرب ، مشيرة إلى أنها لاتجري مفاوضات نووية في المرحلة الحالية.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان : الجانب الأمريكي سلم رده للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا ونحن نراجعه.

وذكرت الخارجية الإيرانية: عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما.

وبينت الخارجية الإيرانية أن الادعاءات المنشورة حول تعهد إيران بإزالة الألغام في مضيق هرمز هي من خيال وسائل الاعلام.

من جانبها ؛ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ترامب القول : اطلعت على المقترح الإيراني الجديد وهو مرفوض.

وكشف كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية والدولية، عن تقديم إيران مقترحها النهائي للوسيط الباكستاني من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي"

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر، أن المقترح الإيراني يتكون من 14 بندا، ويتضمن الخطوط العريضة، التي تعتقد أنها قد تُنهي الحرب.

وقال علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني كان في طريقة إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب على كل الجبهات".

ولم يستبعد صفري خيار العودة للحرب مرة أخرى، مؤكدًا "جاهزية إيران لكل الخيارات"، على حد قوله.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطّلع على الخطوط العامة للاتفاق مع إيران، مؤكدا أنه "سيدرسها قريبا"، لكنه أشار في الوقت ذاته أنها "لن تكون مقبولة"، مشيرًا إلى احتمال استئناف الهجمات، على حد قوله.