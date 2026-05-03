حابس الشروف: نتنياهو يعتبر الهدنة مع إيران مؤقتة لإعادة التموضع

قال اللواء حابس الشروف، مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها أن إسرائيل باتت أقوى من أي وقت مضى، وإنه يتعين عليها الحفاظ على تفوقها على أعدائها، إن توقيت هذه التصريحات يثير تساؤلات بشأن دوافعها.

وأوضح الشروف، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يسعى إلى توظيف هذا الخطاب في سياق داخلي، في ظل ما يعتبره حالة من الالتفاف حوله من مختلف الأحزاب، مضيفًا أنه يرى نفسه في موقع المنتصر، مستندًا إلى الدعم الواسع الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة.

وأشار الشروف، إلى أن نتنياهو يتعامل مع أي هدنة على أنها مؤقتة، بهدف إعادة التموضع ميدانيًا، لافتًا إلى أنه، رغم إعلان وقف إطلاق النار، فإن العمليات لم تتوقف بشكل كامل، سواء في قطاع غزة أو على الجبهة اللبنانية.