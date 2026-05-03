تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل رجل أعمال بالتجمع

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع، وإخفاء جثمانه داخل ثلاجة، إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسي خطط للجريمة مسبقًا، مدفوعًا باعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وشقيقته، فبدأ في تتبع تحركات الضحية وجمع معلومات عنه، قبل أن يُعد أدوات استخدمها في تنفيذ الواقعة، من بينها منشار كهربائي وأسلحة بيضاء.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر، وتوجها معًا إلى مسكن المجني عليه، حيث ادعيا أنهما مندوبا توصيل لاستدراجه وفتح الباب. وبمجرد أن فتح، باغته المتهمان بالاعتداء عليه، قبل أن يسدد المتهم الأول عدة طعنات أودت بحياته.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول حاول إخفاء معالم الجريمة، بعدما قام بتقطيع جثمان المجني عليه باستخدام منشار كهربائي، ووضع الأجزاء داخل ثلاجة، قبل أن تنكشف الواقعة.