انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بمياه إحدى الترع بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثة شاب مجهول الهوية والعنوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثه طافية فى مياه الترعة أسفل كوبرى جديلة.

وانتقل ضباط المباحث والانقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة من قبل الانقاذ.

وتببن أنها لشاب فى العقد الثانى من عمره مجهول الاسم والعنوان.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصوره الدولى وجار كشف هويته لابلاغ ذويه

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعة.