إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام دراجة نارية باسكوتر في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر اصطدام دراجة نارية باسكوتر بجوار محطة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية نارية باسكوتر أمام محطة بنزين تمى الأمديد.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من خالد محمد حسانين، 14 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، والسيد محمد السيد، 14 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبد الجواد رمضان حسين، 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الأمديد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.