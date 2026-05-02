محافظ الدقهلية يُهنئ عبد اللطيف منيع بذهبية أفريقيا للمصارعة الرومانية

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التهنئة إلى عبد اللطيف منيع، ابن مركز دكرنس، وذلك بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية واللقب الثامن على التوالي، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة والموهوبين.





وأشاد محافظ الدقهلية بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، الذي يعكس موهبة استثنائية وإعدادًا بدنيًا ونفسيًا متطورًا، ويُضاف إلى سجل الإنجازات المصرية في المحافل القارية والدولية، وإلى انجازات وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا التتويج يمثل فخرًا لكل أبناء الدقهلية ومصر عامة.

واعتبر مرزوق فوز عبد اللطيف منيع بالذهب القاري خطوة مهمة نحو التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، داعيًا الله له بدوام التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة، وعلى رأسها الاستحقاقات الأفريقية والعالمية المقبلة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن محافظة الدقهلية تزخر بنماذج رياضية واعدة تستحق الدعم المادي والمعنوي والتسليط الإعلامي، لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في كل المحافل.