الدقهلية.. تدخل جراحي دقيق لتثبيت كسر نادر بمستشفى بلقاس

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى بلقاس العام في إجراء تدخل جراحي دقيق لحالة كسر معقد ونادر بمفصل المرفق.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية رد وتثبيت لكسر بعظمة “رؤيس العضد (Capitulum Fracture)” بسطح مفصل المرفق الأيسر، لمريضة تبلغ من العمر 55 عامًا، باستخدام مسامير تيتانيوم ضاغطة بدون رأس (Herbert Screws)، وهي من التقنيات الحديثة التي تساهم في تثبيت الكسر بدقة عالية مع الحفاظ على كفاءة المفصل وسرعة التعافي.

وأكد “الجزار” أن مثل هذه التدخلات الدقيقة تعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفى بلقاس العام، وقدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات المعقدة بكفاءة عالية، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج المحافظة.

وأشار الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي إلى أن قطاع الطب العلاجي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أقسام العظام بالمستشفيات، من خلال توفير الكوادر المتخصصة والتجهيزات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متقدمة داخل المستشفيات العامة والمركزية.

وأكدت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي أن هذا النجاح يأتي في إطار خطة تطوير الأداء الفني للأقسام الجراحية الدقيقة، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تتطلب مهارة عالية وتدريبًا مستمرًا، وهو ما تحرص المديرية على توفيره بشكل دائم للفرق الطبية.

فيما وجّه الدكتور حموده الجزار الشكر لإدارة مستشفى بلقاس العام بقيادة الدكتور عماد خطاب مدير المستشفى، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم قسم العظام، كما أثنى على الفريق الطبي القائم على الجراحة والذي ضم الدكتور الهادي إبراهيم استشاري العظام، بمشاركة الدكتور كريم طارق والدكتور كريم المشد، وبمشاركة فريق التخدير الذي ضم الدكتور عصام عيد، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور عبد الرحمن الجوهري، مؤكدًا تقديره لكافة العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال.