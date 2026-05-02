تشييع جثمان أقدم مشجعي الدراويش من مسجد المطافي بالإسماعيلية



شيّعت جموع غفيرة من أهالي محافظة الإسماعيلية، اليوم، جثمان الراحل نعمان الوزير، أحد أقدم وأخلص مشجعي النادي الإسماعيلي، وذلك من مسجد المطافئ، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيّمت على محبيه وأبناء المدينة.



وشهدت مراسم التشييع حضور عدد كبير من جماهير الدراويش، الذين حرصوا على وداع أحد أبرز رموز التشجيع في تاريخ النادي، حيث عُرف الفقيد بإخلاصه وانتمائه الكبير للقلعة الصفراء، ومواظبته على حضور المباريات ومساندة الفريق في مختلف الظروف.



وردد المشيعون الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن رحيله يُعد خسارة كبيرة لجماهير الإسماعيلي، التي فقدت واحدًا من أوفى أبنائها وأكثرهم حبًا للنادي.



وأكد عدد من أصدقاء الراحل أن نعمان الوزير لم يكن مجرد مشجع، بل كان رمزًا للانتماء الحقيقي، حيث ظل داعمًا للفريق طوال سنوات طويلة، وترك سيرة طيبة بين الجميع.



وقد ووري الجثمان الثرى في مقابر الأسرة، وسط دعوات بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.