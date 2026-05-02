محافظ الدقهلية يتفقد حمام سباحة مديرية التربية والتعليم بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حمام سباحة مديرية التربية والتعليم بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، بهدف الوقوف على حالة المنشأة الرياضية وانتظام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد المحافظ الحمام للوقوف على تلبية الخدمة الرياضية اللازمة للمترددين، كما تفقد غرف تغيير الملابس والحمامات، مشددا على الحفاظ على الجودة العالية للمنشأة، كما شدد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للحمام، والحفاظ على مكتسبات الخدمة، بما ينعكس إيجابا على المواطنين والمترددين عليه.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي الكبير، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الجديدة في مجال السباحة، وتشجيع ممارسة الرياضة بين الشباب، وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.