قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم
تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية
تفاصيل وفاة 3 في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالبراجيل
تسهيلات غير مسبوقة.. رئيس البعثة يعلن خطة الداخلية لخدمة 24 ألف حاج قرعة
تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من أعلام التلاوة في مصر.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصّان، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، والذي وُلد في ٢٢ أغسطس ١٩٢٨م بقرية الفرستق – مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ورحل عن عالمنا في ٢مايو ٢٠٠٣م، تاركًا إرثًا قرآنيًّا كبيرًا من التلاوات الخاشعة والمدرسة الصوتية المتميزة.

نشأ الشيخ محمد عبد العزيز حصّان في بيئة قرآنية، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأُصيب بفقد البصر في طفولته، الأمر الذي ساعده على التفرغ الكامل لحفظ كتاب الله، فأتقنه في وقت وجيز قبل أن يتجاوز السابعة من عمره. كما تعلّم القراءات السبع وحفظ الشاطبية في مدة لا تتجاوز عامين، ليصبح في سن مبكرة عالمًا بأحكام التلاوة والقراءات.

تتلمذ الشيخ حصّان على يد عدد من العلماء، وبرزت موهبته الصوتية مبكرًا، حتى أطلق عليه العلماء ومحبو القرآن ألقابًا عديدة من بينها "القارئ الفقيه" و"قارئ العبور" و"قارئ النصر"، إلا أن أشهر ألقابه كان "أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي" لما تميز به من دقة الأداء وإظهار المعاني بأسلوب مؤثر ومتفرد.

التحق بالإذاعة المصرية عام ١٩٦٤م بعد اجتيازه اختبار لجنة القراء بدرجة امتياز، ليصبح صوته علامة مميزة في التلاوات الإذاعية، خاصة قرآن الفجر وصلاة الجمعة، حيث حظي بإعجاب واسع داخل مصر وخارجها.

كما عُيّن بقرار جمهوري قارئًا للمسجد الأحمدي بمدينة طنطا عام ١٩٨٠م، وشارك في إحياء العديد من المحافل القرآنية داخل مصر وخارجها، لا سيما في دول الخليج العربي، حيث حظي بتقدير كبير، وكان من القراء المفضلين لدى بعض الأسر الحاكمة، وحصل على أوسمة وتكريمات من بينها تكريم من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقد تميز الشيخ الراحل بمدرسة صوتية فريدة في "التلوين النغمي"، وترك مئات التسجيلات والتلاوات التي ما زالت تُبث حتى اليوم، لتبقى شاهدًا على عبقريته في الأداء القرآني.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء هذه الذكرى يأتي تقديرًا لمسيرة أحد أعلام التلاوة الذين خدموا كتاب الله تعالى أداءً وتعليمًا وتلاوةً، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

ياسمين عز

بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

مستشارة بالاتحاد الأوروبي والناتو: واشنطن تضغط لدفع أوروبا للاعتماد على نفسها عسكريًا

حلف الناتو: تقليص واشنطن قواتها يبرز ضرورة تعزيز أوروبا لاستثمارها في مجال الدفاع

الأسطي هبة عبد الرحمن:مكنتش مصدقة أن الرئيس بيسلمني الجائزة بنفسه بعيد العمال

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد