من المستشفى.. منة عرفة تعلن تعرضها لـ وعكة صحية شديدة

أعلنت الفنانة منه عرفة تعرضها لـ وعكة صحية شديدة، داعية الشفاء من الله.

منة عرفة 

ونشرت منه عرفة صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية.

وكتبت منه عرفة:"اللهم استودعتك نفسي وصحتي ف يارب اشفني و عافني و ارح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به". 

وكانت قد حلت الفنانة منة عرفة كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، المذاع علي قناة النهار ، وتحدثت من خلاله عن نجاحها الكبير خلال مسلسل وتقابل حبيب برمضان الماضي ٢٠٢٥، وخطواتها خلال الفترة الحالية .

عبرت الفنانة منة عرفه عن سعادتها الكبيرة بمسلسل وتقابل حبيب برمضان الماضي قائلة، "احساس النجاح لايوجد مثيل له، فلقد تذوقت طعم النجاح، وأثناء التصوير كنا مبسوطين للغاية، خاصة في ظل التعاون مع المخرج محمد الخبيري، الذي أتمني له كل الخير ، وقد تفأجات من نفسي بالمسلسل، ويعتبر ذلك الدور نقلة في مشواري الفني".

وتحدثت منة عرفه عن طبيعة الخلاف بينها وبين الفنان محمد نجاتي قائلة، "لا يوجد خلاف بيني وبين محمد نجاتي، هو زميل لي واحترمه وأقدره بشدة".

وكشفت عن كواليس فيلم مطب صناعي بطولة الفنان أحمد حلمي، " تعرضت للغرق في فيلم مطب صناعي، والمخرج وائل إحسان كان يصور تحت الماء، وكنت هموت بجد، وجاء لي فوبيا من نزول أي حمام سباحة لمدة ٤ سنوات".

مواقف صعبة لـ منة عرفة

ومن المواقف الصعبة التي تعرضت لها الفنانة منة عرفه قائلة، " أصيبت بالزايدة في مسلسل ليالينا ٨٠، وشعرت بوجع شديد، وجاء لي طبيب في التصوير وقال لي أن الامر خطر، ولكني أكملت التصوير وأثناء عودتي في الطريق تعبت بشدة، وتم نقلي إلى المستشفي، كنت بموت من الوجع، وانفجرت الزايدة أثناء العملية، وبعد ٤ أيام اضطريت لنزول التصوير ".

وعن مسلسل القاصرات قالت، " من الأعمال المهمةالتي قدمتها خلال مشواري الفني، وصورته عندما أتممت ١٦ عاما، كنا حريصين علي توصيل رسالة بدون خدش حياء أحد".

وعن فكرة إجرائها عمليات التجميل قالت، " أجريت عملية مرة واحدة في شفايفي، لكن الاخبار كانت تتحدث أنني أجريت عدة عمليات تجميل وهذا ليس له أساس من الصحة، ولكني في مهرجانات ومناسبات أحرص عاي وضع ميكب كامل نظرا لطبيعة الحدث".

وعن اعتذارها للفنانة إلهام شاهين قالت، " بحبها وأتمني أن تقبل الاعتذار ، فهي استاذة ونجمة كبيرة"، وتحدثت عن الفنان رامز جلال قائلة، "لم يكن لدي علم بالمقلب، وانا بحب رامز جلال، لكني لا احب تعليقاته علي الفنانين في البرنامج".

وتحدثت منة عرفه عن فترة طفولتها قائلة، " كنت صغيرة وليس لدي علم بأي شئ سوى العمل، ولم اختار دخولي الوسط الفني، ولكن والدتي التي اختارت لي، كل ذكرياتي في طفولتي شغل فقط والدتي ساندتي كثيرا فهي بالنسبة لي شريكة النجاح".

وعن تعرضها لعدد من الازمات خاتا حياتها قالت، "إذ لم اتعرض لكل هذه الازمات لم تتكون شخصيتي بهذا الشكل، فكل أزمة مريت بيها أثرت في حياتي كاملة، ولم أرد علي أي شئ بخصوص حياتي الشخصية.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

حالة الطقس

طقس غد الخميس.. سقوط أمطار على هذه المناطق

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ريم مصطفي

ريم مصطفى تدفع ثمن خيانتها بنهاية مأساوية في مسلسل فن الحرب

النص

النص الثاني الحلقة 14.. تسمم أحمد أمين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء
قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء
قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد .. أسعار فيات شاهين المستعملة

فيات شاهين
فيات شاهين
فيات شاهين

في أول يوم عيد.. حضرى الكشرى المصري على أصوله

فى اول يوم عيد..حضرى الكشرى المصرى على أصوله
فى اول يوم عيد..حضرى الكشرى المصرى على أصوله
فى اول يوم عيد..حضرى الكشرى المصرى على أصوله

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

