تهديد ناري من ترامب: حقل الغاز على حافة الانفجار إذا تصاعدت التوترات

في تحذير ناري يرفع مستوى التوتر في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حقل الغاز الواقع في المنطقة معرض لخطر الانفجار في حال اشتعلت التوترات العسكرية أو السياسية المحيطة به. وجاء هذا التصريح بعد سلسلة من الحوادث والتصعيدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي تشمل إطلاق صواريخ من لبنان واستهداف منشآت نفط وغاز في الخليج العربي.

وحذر ترامب خلال تصريحاته الأخيرة من أن أي تصعيد إضافي، سواء من إيران أو الجماعات المسلحة الموالية لها، قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية ضخمة، مشيرًا إلى أن حقل الغاز يعتبر من أهم الموارد الاستراتيجية للمنطقة، وتأثره سيكون له انعكاسات سريعة على أسواق الطاقة العالمية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب، مشددًا على ضرورة تهدئة الأوضاع وعدم السماح لأي جهة باستغلال التوترات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. وأضاف أن الاستقرار في المنطقة أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية المصالح الأمريكية، ولكن أيضًا لضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وكانت التوترات قد تصاعدت بعد استهداف مواقع نفط وغاز في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت بعض الدول عن إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه منشآت استراتيجية، مما دفع الولايات المتحدة إلى رفع حالة التأهب العسكري ومراقبة الوضع عن كثب.

ويأتي تحذير ترامب بعد سلسلة من الحوادث التي شهدت تضرر بعض المنشآت النفطية وحوادث حريق محدودة، دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة حتى الآن.

وحذّر خبراء استراتيجيون من أن أي شرارة قد تؤدي إلى انفجار حقيقي في حقل الغاز، وهو ما سيسبب أضرارًا اقتصادية وبيئية جسيمة على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضافوا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتهديد إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق الدولية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط موجة من التوترات السياسية والعسكرية، خصوصًا بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى تصاعد العمليات العسكرية في بعض المناطق الحدودية.

ويؤكد التحذير الأمريكي على أن أي تصعيد مستقبلي لن يقتصر على أبعاد سياسية، بل سيطال الاقتصاد والأمن البيئي للمنطقة بأسرها.

ويعد تحذير ترامب تذكيرًا صارمًا بأن الاستقرار الإقليمي مسؤولية جماعية، وأن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى أضرار غير مسبوقة في قطاع الطاقة، مع انعكاسات عالمية على الأسواق والأمن الغذائي والاقتصادي.