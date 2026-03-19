قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

يعتبر الترمس غذاء غنيا بالقيم الغذائية من ألياف وبروتينات والقليل من الزيوت المفيدة، بالإضافة لمجموعة من المعادن الأساسية والفيتامينات، مثل فيتامينات ب، وفيتامين أ (Vitamin A)، وفيتامين C، الضرورية لعدة عمليات حيوية في الجسم والمهمة لتعزيز المناعة.





ومن فوائد تناول الترمس..

1-تعزيز وتقوية المناعة

يعتبر الترمس مصدر لكل من المنغنيز (Mn) والزنك (Zinc) وهما معدنان مهمان بشكل خاص في تقوية المناعة، وتعزيز الصحة الإنجابية، وتنظيم نشاط الجينات، كما وأن الترمس هو مصدر للسيلينوم الذي يعد مضاد أكسدة قوية جدًا كما المنغنيز لتحييد الجذور الحرة ومكافحتها والحفاظ على الخلايا من التلف.

2- تعزيز صحة العظام والغضاريف

ما يحويه الترمس من معادن مثل؛ الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والمنغنيز، يجعل له دور مهم وكبير في تعزيز صحة العظام والغضاريف ونموها، كما يعمل المغنيسيوم على الحفاظ على كثافة العظام الصحية.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمليات الأيض

لطالما عرف الترمس كمدر للبول ومعزز لعمل الأمعاء بفضل محتواه العالي من المعادن والألياف الغذائية، ويساعد تناول الترمس في الوقاية من الإمساك وأعراض القولون العصبي.

إن محتوى الترمس من فيتامينات مجموعة ب، كالثيامين والفوليت (Folate) يجعل له دور مهم في عمليات الأيض المختلفة واستقلاب كل من البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

4- فوائد الترمس في فقدان الوزن وخسارته

يساهم الترمس في المساعدة على خسارة الوزن والسيطرة عليه، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف والقليل بالسعرات، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء والتقيلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا.

كما أنه وبكون الترمس مصدر عالي للثيامين (Thiamin) فهو يساهم في استقلاب الكربوهيدرات وتعزيز عمليات الأيض الغذائي وحرق الدهون، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

5- الترمس وجبة خفيفة رائعة للحامل

يعتبر الترمس وجبة مثالية للحامل لأجل الحصول على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، وهو يساهم في وقايته من الإمساك ومشاكل الجهاز لهضمي.

كما أن محتواه من حمض الفوليك والفوليت مهم لعمليات الأيض والاستقلاب المختلفة وخاصة استقلاب البروتينات، الذي يجعل له دور مهم في النشاط الجيني، وتكوين الخلايا والإنزيمات المختلفة.

لا شك بأن كل حامل تدرك مدى أهمية حصولها على حمض الفوليك بكميات كافية خاصة في الأشهر الأولى من الحمل لوقاية جنينها من تشوهات الأنبوب العصبي.

6- خفض مستويات السكر في الدم

يحوي الترمس على مادة الأرجينين (Arginine) وهي نوع من الأحماض الأمينية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم والكولسترول، وبهذا فقد يكون الترمس غذاء مثالي لمرضى سكر الدم.

7- فوائد الترمس في تعزيز صحة القلب والشرايين

يساهم الترمس في تقليل نسبة الكولسترول السيء في الجسم وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية وحمض الأرجينين، كما وأن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيره من المعادن يجعل له فائدة كبيرة في السيطرة على مستويات ضغط الدم والمساعدة على استرخاء الشرايين ومنع تصلبها والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية (Stroke).

المصدر بولد سكاى