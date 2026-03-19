إعلان مبكر لـ عيد الفطر.. سر حسم 3 دول الموعد قبل الجميع؟

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، تتزايد التساؤلات بين المسلمين حول موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر والدول العربية. ففي وقت أعلنت فيه ثلاثة دول أفريقية وآسيوية بداية العيد اليوم الخميس، تستعد 12 دولة عربية أخرى للاحتفال بالعيد يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة.

أعلنت النيجر وأفغانستان ومالي أن اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال وفق شهادات الأهلة المعتمدة في كل دولة. وجاء الإعلان في إطار حرص السلطات الدينية على التأكد من صحة الرؤية الشرعية، والتي تمثل المرجعية الأساسية لتحديد بداية الشهر القمري الإسلامي.

أما الدول التي أعلنت الجمعة 20 مارس أول أيام العيد، فتشمل: السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، لبنان، فلسطين، اليمن، البحرين، السودان، باكستان، تركيا، والعراق. وأكدت هذه الدول أن الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان، ليكتمل بذلك عدد أيام الشهر المبارك إلى 30 يومًا في بعضها، وفقًا للحسابات الفلكية والرؤية الشرعية.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال مساء الخميس 19 مارس، الموافق 29 رمضان، تمهيدًا لإعلان أول أيام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة، بما يضمن الالتزام بالتقليد الشرعي والتنسيق مع الحسابات الفلكية الحديثة. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من مسؤولية الدولة في تحديد المواعيد الرسمية للعطلات الدينية وضمان توحيد الاحتفال بين المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن التباين في إعلان بداية العيد بين الدول يعود إلى اختلاف منهجية الرؤية الشرعية واستخدام الحسابات الفلكية، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية التقليدية بالعين المجردة، بينما تستخدم دول أخرى المراصد الفلكية الدقيقة لتحديد الهلال قبل غروب الشمس.

ويأتي الإعلان المبكر للعيد في بعض الدول لمراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إذ يتيح للأسر والمؤسسات الحكومية والخاصة التخطيط المسبق للرحلات والزيارات العائلية والاستعدادات الاحتفالية. كما أن الحسابات الفلكية الدقيقة ساعدت على الحد من الخلافات بين الدول في تحديد أول أيام عيد الفطر، ما جعل الكثيرين يعتمدون على هذه النتائج لضمان توحيد الاحتفال.

وتظل مصر، مثل باقي الدول العربية، ملتزمة بالجمع بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية لتحديد العيد، مع تأكيد دار الإفتاء على أهمية اتباع السنة النبوية في التحري عن الهلال والتثبت من بدايات الشهور القمرية.