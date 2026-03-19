رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن فسيخ وبقايا أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطوخ .. صور

إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة على الأسواق وذلك نماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن ضرورة ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لعيد الفطر المبارك وبتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية.


وجاءت الحملة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ وبمشاركة كل من: الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية والدكتور أيمن هشام وخالد منصور مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك  وأحمد عبد الفتاح مدير الرقابة التموينية بطوخ.
المضبوطات 
وأسفرت الحملة عن: ضبط طن و100 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تنوعت بين سردين مملح وهارنج مدخن، داخل أحد الأماكن غير المرخصة بمدينة  طوخ، وتبين عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية وتغيير واضح  ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين.
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بتكثيف الرقابة، خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين والتصدي بكل حزم للمخالفين.

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

