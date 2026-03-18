قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم كراسي متحركة ودراجة بخارية لذوي الهمم بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تسليم مساعدات حركية لعدد من المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي التقى بهم خلال لقاء المواطنين، في إطار جهود المحافظة لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع وذلك في لفتة إنسانية تعكس حرص محافظة القليوبية على رعاية أبنائها من ذوي القدرات الخاصة.


وشملت المساعدات تسليم 3 كراسي متحركة كهربائية حديثة، بالإضافة إلى دراجة بخارية مجهزة، استفاد منها 4 مواطنين من أبناء المحافظة، بهدف تيسير حركتهم اليومية ودمجهم بشكل فعال في الحياة العامة والعملية.


وجاءت هذه المبادرة وبالتنسيق بين محافظة القليوبية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية وجمعية الكمار الخيرية الرائدة في مجال العمل الخيري، والتي يرأسها النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، في إطار تفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية والعدالة الاجتماعية.
وحضر فعاليات التسليم الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والأستاذة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، الى جانب ممثلي الجمعية المتبرعة.
وخلال مراسم التسليم، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة تضع ملف ذوي الهمم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد مساعدات عينية، بل هي حق أصيل لهؤلاء الأبطال لضمان استقلاليتهم وتذليل العقبات التي تواجههم في تنقلاتهم، كما أشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
جدير بالذكر أن اختيار الحالات المستفيدة جاء عقب إجراء أبحاث اجتماعية دقيقة وميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

