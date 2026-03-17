شاب ينهي حياة شقيقته بسبب خلافات عائلية في القليوبية

أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة مستودع الأنابيب بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية بسبب خلافات عائلية.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، بوقوع مشاجرة، وسقوط فتاة جثة هامدة في الحال.



وكشفت التحريات عن أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها، حيث نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة عنيفة بسبب خلافات عائلية، فأقدم على التخلص من شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاوني مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.