إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة شرطة على الطريق الحر بالقليوبية

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق شبرا – بنها الحر، ما أثار حالة من القلق بين قائدي السيارات المتواجدين بمحيط الحادث، خاصة مع تأثر الحركة المرورية بشكل جزئي.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث لتأمين المكان ومنع تكدس المواطنين، إلى جانب تنظيم حركة السير لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

بالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج اللازم.

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانقلابها على جانب الطريق، دون وقوع وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت الجهات المختصة من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.