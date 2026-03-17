مصـ.رع شابين فى حادث تصادم بالخانكة بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر – أبوزعبل بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا أودى بحياة شابين في مقتبل العمر، إثر تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل مسرعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود وفيات على الطريق.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع شابين، هما «أحمد. ت» و«عبد الله. خ»، كانا يستقلان دراجة نارية قبل أن تصطدم بهما سيارة نقل تسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما البالغة.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث، وضبط السيارة المتسببة وقائدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.