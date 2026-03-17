أوقاف القليوبية : تخصيص 496 ساحة لصلاة عيد الفطر

اعتمدت مديرية أوقاف القليوبية، برئاسة الشيخ عبدالرحمن رضوان، 496 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتمكينهم من أداء الصلاة في أجواء إيمانية منظمة.



وفي السياق ذاته، شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام التام بتعليمات وضوابط وزارة الأوقاف المصرية المنظمة للاعتكاف والتهجد، مؤكدًا أن الهدف من هذه الضوابط هو الحفاظ على قدسية بيوت الله وتنظيم شعيرة الاعتكاف بما يحقق مقاصدها في أجواء من السكينة والخشوع.

وأوضح أن الاعتكاف شُرع للتقرب إلى الله تعالى بالعبادات، مثل الصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ، والاستماع إلى دروس العلم، مع تجنب كل ما قد يشوش على صفاء الاعتكاف أو يعكر أجواء العبادة داخل المسجد.

وأكد أن إلقاء الدروس أو الخواطر الدعوية أثناء الاعتكاف يقتصر على إمام المسجد فقط أو من تُكلفه الوزارة رسميًا، مع منع توزيع الكتب أو الإصدارات أو المطويات داخل المساجد خلال فترة الاعتكاف.

وشدد أيضًا على حظر التصوير داخل المساجد أثناء الاعتكاف ومنع نشر الصور، احترامًا لقدسية المكان ومراعاة للخصوصية الشخصية، مع قصر استخدام الهاتف المحمول على حالات الضرورة القصوى.