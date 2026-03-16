القليوبية.. تجهيز الحدائق والمتنزهات والميادين لاستقبال المواطنين خلال العيد

شدد الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات أولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الإشغالات، فضلًا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات والميادين العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.



وأكد المحافظ على رؤساء المدن ومديري المديريات ضرورة اليقظة التامة للتصدي لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف خلال أيام العيد، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.



وفي القطاع الصحي، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات خلال إجازة العيد، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.



كما كلف المحافظ الأجهزة المعنية بقطاع النقل والمواصلات بمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.