بطاقة 200 سرير.. محافظ القليوبية يُشرف على تسليم أرض مستشفى الخصوص الجديد

  شهدت محافظة القليوبية اليوم خطوة تنفيذية كبرى تعكس الرؤية التنموية للدولة، حيث أشرف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أعمال تسليم قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى الخصوص المركزي الجديد، والتي تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع بمدينة الخصوص، لتكون انطلاقة حقيقية نحو تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

  
ويأتي هذا المشروع القومي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 بشأن تخصيص مساحة 67 فداناً  و16 قيراط و 5 سهم بمدينة الخصوص لإقامة "مجمع خدمات عامة متكاملة"، تضم مشروعات حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، بما يساهم في سد العجز القائم في المرافق الأساسية وتوفير متنفس خدمي وحضاري متكامل لأهالي المدينة. 

وأكد المحافظ أن المستشفى الجديد سيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، مشدداً على أن جميع أجهزة المحافظة مُسخرة لدعم وزارة الصحة في إنهاء المشروع بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن الموقع يتميز بالقرب من شبكات المرافق الرئيسية، مما يسهل عمليات الربط ويعزز القدرات الحالية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز لتلبية متطلبات هذا الصرح الطبي.  
كما أوضح أن العمل لن يتوقف عند القطاع الصحي فقط، بل ستشهد الفترة المقبلة تسليم الأرض المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية ضمن نفس المساحة، للبدء في إنشاء مجمعات مدارس حديثة تساهم في حل أزمة الكثافات الطلابية، مؤكداً أن "مجمع الخدمات" هو مشروع قومي متكامل ستكون المستشفى أولى مراحله التنفيذية، بما يترجم خطة الدولة في توفير حياة كريمة لكافة أبناء محافظة القليوبية.

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الفنانة نور اللبنانية

لم أتخيل نفسي يوماً اني سأكمل الحياة دونك.. نور تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط ضمن مبادرة حياة كريمة

كشف الطبي وصرف علاج للمواطنين خلال قافلة طبية بقرية منشية ناصر بديروط

محافظ أسيوط: ختام دوري "حريفة بلدنا" بمركز شباب الواسطى

ختام دوري "حريفة بلدنا" بمركز شباب الواسطى

مستشفى بنها الجامعي

إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من أزمة بالشرايين بمستشفى بنها الجامعي

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

فيديو

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد