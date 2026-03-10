محافظ القليوبية يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عدداً من محطات الوقود والمواقف العامة، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتطبيق القرارات الجديدة الخاصة بتسعير الوقود وتعريفة الركوب.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة بنزين "شل" بمحور العصار بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع سير العمل بالمحطة والتزامها بالأسعار المعلنة رسمياً للبنزين بأنواعه والسولار والغاز الطبيعي لتموين السيارات، مشدداً على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار للمواطنين ومنع أي محاولات للتلاعب بالحصص المقررة.

جولات تفقدية

وانتقل المحافظ إلى حي شرق شبرا الخيمة لتفقد موقف مسطرد (1)، حيث التقى بالسائقين والمواطنين للاطمئنان على استقرار الأوضاع عقب اعتماد التعريفة الجديدة للركوب، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير المقررة وعدم استغلال الركاب.

وأكد أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تضر بمصلحة المواطن، كما وجه بوضع الملصقات (الاستيكرز) التي توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة.

في السياق ذاته، شملت الجولة تفقد موقف البخاري بالمؤسسة وموقف كلية الزراعة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وهما من المواقف الحيوية التي تخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء الأحياء وإدارة المواقف بضرورة تثبيت لوحات إرشادية (بانرات) واضحة في مداخل ومخارج هذه المواقف، تتضمن الأسعار الجديدة ورقم الشكاوى، على أن تكون ملصقة داخل وخارج المواقف، لضمان تعريف الركاب بحقوقهم وتعزيز الرقابة الشعبية إلى جانب الرقابة التنفيذية.



وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة خلال الأيام المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم السماح بأي محاولات لاستغلال المواطنين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها.

كما أشار إلى أن المحافظة خصصت الرقم 01515169917 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بشأن أي تجاوزات تتعلق بتعريفة الركوب أو أسعار الوقود.