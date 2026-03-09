أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول سلع آمنة وبأسعار عادلة للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أنه تم شن حملة رقابية مكبرة بمدينة طوخ، بمشاركة مديرية التموين بالقليوبية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحال والمنافذ التجارية وضبط الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة المعروضات، فضلاً عن متابعة رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

ضبط لحوم مجمدة

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين بما يعرض صحة المواطنين للخطر، وغلق محل عطارة لإدارته بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية. كما نجحت الحملة في ضبط كميات من المواد الغذائية التي تُسوق على أنها "منشطات"، وتشكل خطورة على الصحة العامة، حيث تم التحفظ عليها بالكامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وخلال الجولة الميدانية، وجه المحافظ بالغلق الفوري لأحد محلات ومصانع المخللات بمدينة طوخ، وذلك بعد رصد إدارة المنشأة بدون ترخيص قانوني، فضلاً عن اتباع طرق تصنيع تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة الصحية. كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والمخللات المُصنَّعة باستخدام مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية غير مصرح بها، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.