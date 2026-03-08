ضبط قائد سيارة لقيامه بالتعدى على شخص بالسب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "مينى باص" بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق –مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد إحدى السيارات حول أولوية المرور قام على إثرها بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.