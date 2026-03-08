ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، أسلحة نارية ، سرقة بالإكراه ، سرقات متنوعة") بنطاق محافظة الأقصر وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس "شابو" ، هيدرو ، هيروين" – قرابة 12,5 ألف قرص مخدر – 69 قطعة سلاح نارى "17بندقية آلية ، 26 بندقية خرطوش ، 26 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (71) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.