الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وخاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .

جاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بكافة المحافظات ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة، اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبي استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.