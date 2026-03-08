يعتدي على طليقته بالساطور في الغربية.. وشاهد عيان: أخذت شقة لتربية ابنها ثم تزوجت فيها

شهدت إحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة اعتداء مؤسفة، بعدما أقدم شخص على مهاجمة طليقته باستخدام سلاح أبيض أثناء توجهها إلى عملها في الصباح.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم تربص بطليقته، وهي ابنة عمه، في الطريق المؤدي إلى منزلها بقرية أخناواي، وبمجرد خروجها، قام بمهاجمتها من الخلف مستخدما ساطورا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة في الرأس واليدين.

وفي هذا الصدد، قال محمد ناجي، أحد شهود العيان، إن هذه السيدة أخذت من الزوج بعد الطلاق ابنه، كما حصلت على نفقة منه وعلى شقة بدعوى أنها مخصصة لتربية الطفل.

وأضاف ناجي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن في النهاية تبين أنها تزوجت داخل تلك الشقة، ولم تعد تسمح للأب برؤية ابنه.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

ووفقا لشهود عيان، فقد سقطت المجني عليها أرضا متأثرة بإصابتها، بينما لاذ المتهم بالفرار من موقع الحادث بعد الاستيلاء على هاتفها المحمول.

كما أوضحت المصادر أن الطفل الصغير نجل المتهم كان برفقته أثناء الواقعة، قبل أن يتركه والده في الشارع أثناء محاولة الهروب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث قاد فريق البحث الجنائي جهودا مكثفة أسفرت عن ضبط المتهم في وقت قصير.

وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج، حيث تعاني من إصابات خطيرة من بينها كسر في الجمجمة وإصابات في الأوتار، ولا تزال حالتها الصحية حرجة وتخضع للرعاية الطبية.