ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
تحقيقات وملفات

يعتدي على طليقته بالساطور في الغربية.. وشاهد عيان: أخذت شقة لتربية ابنها ثم تزوجت فيها

ياسمين القصاص

شهدت إحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة اعتداء مؤسفة، بعدما أقدم شخص على مهاجمة طليقته باستخدام سلاح أبيض أثناء توجهها إلى عملها في الصباح.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم تربص بطليقته، وهي ابنة عمه، في الطريق المؤدي إلى منزلها بقرية أخناواي، وبمجرد خروجها، قام بمهاجمتها من الخلف مستخدما ساطورا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة في الرأس واليدين.

وفي هذا الصدد، قال محمد ناجي، أحد شهود العيان، إن هذه السيدة أخذت من الزوج بعد الطلاق ابنه، كما حصلت على نفقة منه وعلى شقة بدعوى أنها مخصصة لتربية الطفل.  

وأضاف ناجي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "لكن في النهاية تبين أنها تزوجت داخل تلك الشقة، ولم تعد تسمح للأب برؤية ابنه.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

ووفقا لشهود عيان، فقد سقطت المجني عليها أرضا متأثرة بإصابتها، بينما لاذ المتهم بالفرار من موقع الحادث بعد الاستيلاء على هاتفها المحمول.

كما أوضحت المصادر أن الطفل الصغير نجل المتهم كان برفقته أثناء الواقعة، قبل أن يتركه والده في الشارع أثناء محاولة الهروب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث قاد فريق البحث الجنائي جهودا مكثفة أسفرت عن ضبط المتهم في وقت قصير.

وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج، حيث تعاني من إصابات خطيرة من بينها كسر في الجمجمة وإصابات في الأوتار، ولا تزال حالتها الصحية حرجة وتخضع للرعاية الطبية.

جرائم الغربية مركز طنطا محافظة الغربية سلاح أبيض

