"الداخلية" تكشف تفاصيل التعدى علي شخص بمحل عمله بالقليوبية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليه والعاملين بمحل عمله "مخزن لتشوين الخضروات" بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من (8 أشخاص "أحدهم مصاب بكسر بالذراع") بتضررهم من (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبيه لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" محدثين إصابة أحدهم المنوه عنها لخلافات بينهم حول العمل.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (2 عصى خشبية "المستخدمتين فى التعدى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.